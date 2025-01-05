Россиянин ударил ножом 70-летнюю жену во время ссоры

В Ленинградской области пенсионер ударил ножом 70-летнюю жену во время ссоры

В Ленинградской области россиянин ударил ножом жену во время ссоры. Об этом сообщает Neva.Today.

По информации портала, 66-летний мужчина и его 70-летняя супруга употребляли алкогольные напитки, когда между ними произошла ссора. В ходе конфликта пенсионер ударил жену ножом в спину. В результате женщина не выжила.

Пенсионера задержали и заключили под стражу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Черкесске местного жителя задержали за расправу над знакомым из-за ревности. По версии следователей, подозреваемый нанес 28 ударов ножом другу, который оказывал знаки внимания его жене.