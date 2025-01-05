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20:14, 5 января 2025Бывший СССР

Украина заняла последнее место по рейтингу IQ в Европе

Украина заняла последнее место по обновленному рейтингу IQ в Европе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина заняла последнее место по обновленному рейтингу IQ в Европе и 78-е место в мире. Об этом сообщает RT на русском в своем канале в Telegram.

«На Украине самый низкий уровень IQ в Европе, следует из обновленного рейтинга на портале International IQ Test. Она заняла 78-е место. На первой строчке Китай», — отмечается в сообщении. Также известно, что Россия заняла шестое место в рейтинге.

10 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене IQ-тестов для судей в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде. Кроме того, в соответствии с законопроектом исключается требование о прохождении тестов судьями с результатом не менее 75 процентов. Теперь проходной балл будет определять Высшая квалификационная комиссия судей. Также кандидатов на должности в судах начнут проверять на знание истории Украины.

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