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02:50, 5 января 2025Бывший СССР

Украинские военные заявили о страхе ходить в форме

Комбриг ВСУ Билецкий заявил о плохом отношении к людям в форме на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинских военных в форме с опаской встречают в городах. Его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Билецкий заявил, что военным следует выходить в города в гражданской одежде из-за «всего этого страха и истерики, связанной с военкоматами» — территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК). По словам комбрига, украинцы с опаской относятся к тем, кто в форме, однако многим это неприятно.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы начали применять тактику «такси-мобилизации». Предполагается, что водители из службы такси могут передавать в ТЦК сведения о призывниках.

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