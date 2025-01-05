Комбриг ВСУ Билецкий заявил о плохом отношении к людям в форме на Украине

Командир 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинских военных в форме с опаской встречают в городах. Его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Билецкий заявил, что военным следует выходить в города в гражданской одежде из-за «всего этого страха и истерики, связанной с военкоматами» — территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК). По словам комбрига, украинцы с опаской относятся к тем, кто в форме, однако многим это неприятно.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы начали применять тактику «такси-мобилизации». Предполагается, что водители из службы такси могут передавать в ТЦК сведения о призывниках.