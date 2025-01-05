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08:37, 5 января 2025Путешествия

В аэропорту Казани ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Казани объявлен режим «Ковер»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

В аэропорту Казани объявлен режим «Ковер», аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее 4 января сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были установлены ограничения. Пассажиры не могли вылететь из воздушной гавани. Позднее аэропорт Санкт-Петербурга второй раз за сутки ввел ограничения на прием рейсов. По предварительным данным, ограничения были введены из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

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