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08:18, 4 января 2025Путешествия

В аэропорту Петербурга второй раз за сутки ввели ограничения

Аэропорт Петербурга второй раз за сутки ввел ограничения на прием рейсов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Аэропорт Санкт-Петербурга второй раз за сутки ввел ограничения на прием рейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

В настоящее время шесть самолетов, шедших на посадку, находятся в зоне ожидания в районе Ладожского озера. Среди них рейсы из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми. По предварительным данным, ограничения введены из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее 4 января сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были установлены ограничения. Пассажиры не могли вылететь из воздушной гавани.

Также ночью система противовоздушной обороны сбила беспилотник в районе Лужской губы Финского залива. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

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