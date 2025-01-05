В Госдуме назвали причину терактов в США

Депутат Шхагошев объяснил теракты в США ответом на внутреннюю и внешнюю политику

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев объяснил, почему в США происходят террористические акты. Его слова приводит РИА Новости.

Шхагошев подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп находится под ударом. Он объяснил теракты ответом на действия американских властей в разных сферах.

«Террористические акты в США — это ответная реакция на проблемы внутренней и внешней американской политики. Эти ошибки ударили бумерангом по жителям страны», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что длительное отсутствие терактов на территории страны не означает отсутствие в ней террористических ячеек.

1 января в Новом Орлеане произошло нападение на людей, пришедших на новогодние гулянья. Водитель пикапа врезался в толпу и открыл огонь по присутствующим на празднике. Жертвами террористической атаки стали по меньшей мере десять человек, пострадали около 35.

