В Китае ответили на обвинения США в кибератаках

Посол Лю Пэнъюй: обвинения США в кибератаках не имеют основания

Обвинения и санкции в адрес Китая со стороны США не имеют оснований, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

По словам дипломата, в США «клевещут на Китай», обвиняя в кибератаках. «Это крайне безответственно и подменяет правильное и неправильное», — сказал он.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), которая обвиняется в содействии государственным кибератакам.

Пекинскую компанию, занимающуюся кибербезопасностью, обвинили в связях с хакерской группировкой Flax Typhoon. Она, по версии Федерального бюро расследований (ФБР) США, занимается кибершпионажем и совершает кибератаки на компьютерные и промышленные устройства по всему миру благодаря спонсорству китайского правительства.