В Китае возложили вину за кибератаки на США

Посол Лю Пэнъюй: США являются инициаторами кибератак

США являются инициаторами и мастерами кибератак, заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя встречными обвинения в адрес Китая. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы призываем Соединенные Штаты прекратить кибератаки и кражи по всему миру», — подчеркнул дипломат, призвав «не использовать вопросы кибербезопасности для клеветы на другие страны».

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), которая обвиняется в содействии государственным кибератакам.