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17:55, 5 января 2025Бывший СССР

В Курской области ликвидирован примкнувший к ВСУ редактор популярного украинского шоу

Под Курском ликвидирован музыкальный редактор шоу «МастерШеф» Антон Вовк
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Курской области ликвидирован примкнувший к Вооруженным силам Украины (ВСУ) музыкальный редактор популярного украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк. Об этом сообщает УНИАН.

По информации агентства, Вовка не стало 28 декабря. Он служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая с августа участвовала в боях на территории приграничного российского региона. Мужчина был в звании младшего сержанта.

«МастерШеф» — кулинарное реалити-шоу, выходящее на украинском телевидении с августа 2011 года. Победитель проекта получает денежный приз в размере 500 тысяч гривен и право учиться в престижной французской кулинарной школе.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали майора ВСУ Андрея Маханько, несколько лет назад снявшегося в рекламном ролике, посвященном вакцинации от коронавирусной инфекции.

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