В Нововоронежской АЭС рассказали о работе после удара БПЛА

В Нововоронежской АЭС заявили о работе в штатном режиме после удара БПЛА

Нововоронежская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

«В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3753 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет», — отмечается в заявлении представителей энергетического объекта.

Дополнительно уточняется, что радиационный фон вокруг Нововоронежской АЭС также находится в норме и не представляет угрозы для окружающей среды.

Нововоронежская АЭС является одной из первых промышленных станций в СССР. Она на 85 процентов обеспечивает потребность Воронежа в электроэнергии, а также обеспечивает теплом город Нововоронеж, где и располагается. В январе прошлого года она также попала под удар со стороны украинских военных.