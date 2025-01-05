Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:11, 5 января 2025Россия

В Нововоронежской АЭС рассказали о работе после удара БПЛА

В Нововоронежской АЭС заявили о работе в штатном режиме после удара БПЛА
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Нововоронежская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

«В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3753 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет», — отмечается в заявлении представителей энергетического объекта.

Дополнительно уточняется, что радиационный фон вокруг Нововоронежской АЭС также находится в норме и не представляет угрозы для окружающей среды.

Нововоронежская АЭС является одной из первых промышленных станций в СССР. Она на 85 процентов обеспечивает потребность Воронежа в электроэнергии, а также обеспечивает теплом город Нововоронеж, где и располагается. В январе прошлого года она также попала под удар со стороны украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о запуске ВСУ воздушного «шара-террориста» в Курской области

      Лучший бомбардир в истории сборной Уругвая отговорил человека от суицида

      Моргенштерн рассказал о планах лечь в рехаб в ближайшее время

      В Нововоронежской АЭС рассказали о работе после удара БПЛА

      Сырский распорядился усилить одну украинскую бригаду из-за дезертирства

      Шесть человек пропали без вести при пожаре в социальном доме в российском регионе

      Семак вложился в красную икру

      Депутат бундестага удалил твит о визите Шольца в Москву

      В Польше нашли воздушный шар с надписями на кириллице

      Опубликованы кадры поражения британского танка в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше