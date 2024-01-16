В Воронежской области рассказали о работе АЭС после отражения атаки дронов ВСУ

Нововоронеежская АЭС заявила о штатной работе после отражения атаки дронов ВСУ

После отражения атаки украинских беспилотников на Воронеж Нововоронежская атомная электростанция (АЭС), которая находится в 45 километрах от города, работает в штатном режиме. Об этом АЭС сообщила в Telegram-канале.

«Энергоблоки №4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком», — сообщили на АЭС. Там добавили, что нарушений в работе станции не зафиксировано.

Нововоронежская АЭС является одной из первых промышленных станций в СССР. Она на 85 процентов обеспечивает потребность Воронежа в электроэнергии, а также обеспечивает теплом город Нововоронеж, где и располагается.

Украина атаковала Воронеж беспилотниками в ночь на вторник, 16 января. Один из дронов упал в жилой многоквартирный дом на Тепличной улице — в результате пострадала девочка 2013 года рождения, она получила резаные раны руки, ноги и шеи. Из-за происшествия в городе ввели режим ЧС.

По последним данным, в Воронеже 35 квартир в трех десятиэтажных домах получили повреждения. По его словам, для жителей пострадавших квартир власти развернули пункт временного размещения на базе школы, но за помощью пока никто не обращался.