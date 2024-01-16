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04:38, 16 января 2024Россия

В Воронеже ввели режим городской ЧС

Мэр Воронежа: режим ЧС ввели из-за падения обломков БПЛА в дом на Тепличной

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Режим городской ЧС ввели в Воронеже для оперативного принятия решений в связи с падением сбитого украинского беспилотника (БПЛА) и попадания обломков в жилой дом на Тепличной улице. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин в Telegram-канале.

«На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу», — уточнил Кстенин. По его словам, специалисты осмотрели дом и пришли к выводу, что инженерные системы сохранились в рабочем состоянии. Ведется подсчет поврежденных окон, требующих замены, строители будут работать над тем, чтобы закрыть тепловой контур.

До тех пор жителей дома эвакуировали, в ближайшей к месту происшествия школе открыли двери, чтобы люди смогли согреться.

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      Александра Синицына
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