Ребенок пострадал в результате попадания обломков БПЛА в жилой дом в Воронеже

Гусев: из-за попадания обломков БПЛА в жилой дом в Воронеже пострадал ребенок

Сотрудники МЧС по Воронежской области сообщили, что в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) обломки одного из украинских беспилотников, атаковавших Воронеж в ночь на 16 января, угодили в жилой многоквартирный дом на Тепличной улице. В результате пострадал ребенок, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей еще раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий», — рассказал Гусев. Он добавил, что поквартирный обход жителей поврежденного дома продолжается.

Ранее Минобороны России сообщили, что 16 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать территорию Воронежской области с помощью трех беспилотников, все они были уничтожены средствами ПВО. В доме на Тепличной улице из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на балконе, еще в нескольких домах оказались выбиты стекла.