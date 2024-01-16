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03:28, 16 января 2024Россия

Воронежский губернатор сообщил об отражении атаки беспилотников

Воронежский губернатор Гусев сообщил об отражении атаки беспилотников силами ПВО

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Воронеж в ночь на вторник, 16 января, подвергся атаке беспилотников, ее отразили силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе, еще в двух и ряде частных домов выбиты окна. На местах работают сотрудники оперативных служб.

После поквартирного обхода число и характеристики поврежденного имущества будут уточнены, всем гражданам в кратчайшие сроки будет оказана помощь, пообещал Гусев.

Ранее жители Воронежа сообщили, что над городом раздалась серия мощных взрывов, всего их насчитали от пяти до девяти. Громкие звуки сопровождались вспышками.

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      Марина Совина
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