Воронежский губернатор сообщил об отражении атаки беспилотников

Воронежский губернатор Гусев сообщил об отражении атаки беспилотников силами ПВО

Воронеж в ночь на вторник, 16 января, подвергся атаке беспилотников, ее отразили силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе, еще в двух и ряде частных домов выбиты окна. На местах работают сотрудники оперативных служб.

После поквартирного обхода число и характеристики поврежденного имущества будут уточнены, всем гражданам в кратчайшие сроки будет оказана помощь, пообещал Гусев.

Ранее жители Воронежа сообщили, что над городом раздалась серия мощных взрывов, всего их насчитали от пяти до девяти. Громкие звуки сопровождались вспышками.