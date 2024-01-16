Над территорией Воронежской области сбили три беспилотника ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Воронежской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 января отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбив три беспилотника противника над территорией Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Ранее жители города рассказали о звуках мощных взрывов, из-за которых сотряслись окна жилых домов. Всего горожане насчитали порядка 5-9 взрывов, громкие звуки сопровождались яркими вспышками света.

Губернатор области Александр Гусев заявил, что силами ПВО атака беспилотников на регион была отражена. По предварительной информации, пострадавших нет, однако в одном из многоквартирных домов произошло возгорание, еще в двух, а также в нескольких частных домах оказались выбиты стекла.