Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:45, 16 января 2024Россия

Над территорией Воронежской области сбили три беспилотника ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Воронежской областью

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 января отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбив три беспилотника противника над территорией Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Ранее жители города рассказали о звуках мощных взрывов, из-за которых сотряслись окна жилых домов. Всего горожане насчитали порядка 5-9 взрывов, громкие звуки сопровождались яркими вспышками света.

Губернатор области Александр Гусев заявил, что силами ПВО атака беспилотников на регион была отражена. По предварительной информации, пострадавших нет, однако в одном из многоквартирных домов произошло возгорание, еще в двух, а также в нескольких частных домах оказались выбиты стекла.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский снова заговорил о переговорах и попросил Швейцарию провести их. В Москве предложение назвали бессмысленным

      В России запланировали проиндексировать более 40 видов выплат

      Над территорией Воронежской области сбили три беспилотника ВСУ

      Переехавший в Россию немец раскрыл минусы и плюсы местных женщин

      Воронежский губернатор сообщил об отражении атаки беспилотников

      На Украине заявили о полной блокаде со стороны стран-соседей

      США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю

      В Японии обеспокоились из-за обещания Путина

      Маск понадеялся на организацию мирного саммита по Украине

      Полковник рассказал о ставшей оружием будущего российской авиабомбе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости