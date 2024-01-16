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09:23, 16 января 2024Россия

Губернатор назвал число поврежденных квартир в Воронеже из-за дрона ВСУ

Губернатор Гусев: после падения БПЛА в Воронеже повреждены 35 квартир

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

После падения беспилотника в Воронеже 35 квартир в трех десятиэтажных домах получили повреждения. Такое число пострадавших от атаки квартир назвал губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

Он уточнил, что все квартиры, которые пострадали в результате атаки, находятся в домах на улице Тепличной. Так, 23 квартиры оказались повреждены в доме №6А, 7 квартир в доме №68, еще 4 — в №6в, одна квартира — в № 6Г.

Воронежский губернатор не уточнил характер повреждений. По его словам, для жителей пострадавших квартир власти развернули пункт временного размещения на базе школы, но за помощью пока никто не обращался.

«Кроме этого, получили информацию о выбитом остеклении в домах на улице Острогожская: № 67, 68А, 67Б, 68В. Также решили вопрос об установке временного остекления», — отчитался губернатор.

Украина атаковала Воронеж беспилотниками в ночь на вторник, 16 января. Один из дронов упал в жилой многоквартирный дом на Тепличной улице — в результате пострадала девочка 2013 года рождения. Из-за происшествия в городе ввели режим ЧС. Всего над Воронежской областью за ночь ликвидировали 11 беспилотников: сначала сообщалось о трех сбитых дронах, затем об уничтожении пяти и перехвате еще трех БПЛА.

Помимо Воронежской под удар попала и Белгородская область. Там сначала ликвидировали один дрон, затем Минобороны отчиталось о еще четырех пораженных беспилотных аппаратах.

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      Анастасия Шейкина
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