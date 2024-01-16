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07:00, 16 января 2024Россия

Над Воронежской и Белгородской областью поразили и уничтожили 12 дронов ВСУ

МО РФ: над Воронежской и Белгородской областью поразили и уничтожили 12 БПЛА ВСУ

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Над Воронежской и Белгородской областью в ночь на вторник, 16 января, перехватили или уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Над Воронежской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников и перехватили еще три. Еще четыре беспилотника удалось перехватить в небе над Белгородской областью.

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      Анастасия Шейкина
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