Над Воронежской и Белгородской областью поразили и уничтожили 12 дронов ВСУ

МО РФ: над Воронежской и Белгородской областью поразили и уничтожили 12 БПЛА ВСУ

Над Воронежской и Белгородской областью в ночь на вторник, 16 января, перехватили или уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Над Воронежской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников и перехватили еще три. Еще четыре беспилотника удалось перехватить в небе над Белгородской областью.