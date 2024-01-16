Ребенок пострадал после попытки атаки ВСУ на Воронеж. Обломки дрона угодили в жилой дом, в городе введен режим ЧС

Губернатор Гусев: 10-летняя девочка пострадала при атаке БПЛА ВСУ на Воронеж

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 16 января, предприняли попытку атаковать Воронеж. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Атаку отразили силы противовоздушной обороны (ПВО), над территорией Воронежской области уничтожены три украинских беспилотника.

В результате атаки пострадала 10-летняя девочка

Ночью местные жители сообщили, что над городом раздалась серия мощных взрывов, всего их насчитали от пяти до девяти. Громкие звуки сопровождались вспышками, из-за происходящего сотрясались окна в рамах.

Как сообщил губернатор Александр Гусев, в одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе, еще в двух многоквартирных и ряде частных домов выбиты окна. На местах работают сотрудники оперативных служб.

Сотрудники МЧС по Воронежской области сообщили, что в результате работы ПВО обломки одного из украинских беспилотников угодили в жилой многоквартирный дом на Тепличной улице. В результате пострадала девочка 2013 года рождения. У нее резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь ребенку оказали на месте.

В Воронеже ввели режим ЧС

Для оперативного принятия решений в связи с падением сбитого беспилотника и попадания обломков в жилой дом в Воронеже ввели городской режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

По информации мэра города Вадима Кстенина, жильцов дома в Воронеже, куда попали обломки, эвакуировали и временно разместили в школе для обогрева. Специалисты осмотрели дом и пришли к выводу, что инженерные системы сохранились в рабочем состоянии. Комиссия по оценке ущерба проведет экспертизу и по недвижимому, и по движимому имуществу. Мэр заверил, что повреждения устранят, а люди смогут вернуться домой, как только это станет возможно.

После поквартирного обхода число и характеристики поврежденного имущества будут уточнены, всем гражданам в кратчайшие сроки будет оказана помощь, пообещал в свою очередь губернатор Александр Гусев.