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12:09, 5 января 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского подтвердили наступление ВСУ в Курской области

«Страна»: наступление под Курском подтверждает глава офиса Зеленского Ермак
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

Кроме того, информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. «На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них. Силы обороны трудятся», — заявил он.

До этого о наступлении сообщали российские военкоры. По мнению Романа Алехина, может быть, это просто уверенность противника в собственном превосходстве на курском направлении. ВСУ попытаются укрепить Суджинский плацдарм в регионе, считает военкор Александр Сладков.

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