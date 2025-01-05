В офисе Зеленского подтвердили наступление ВСУ в Курской области

«Страна»: наступление под Курском подтверждает глава офиса Зеленского Ермак

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

Кроме того, информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. «На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них. Силы обороны трудятся», — заявил он.

До этого о наступлении сообщали российские военкоры. По мнению Романа Алехина, может быть, это просто уверенность противника в собственном превосходстве на курском направлении. ВСУ попытаются укрепить Суджинский плацдарм в регионе, считает военкор Александр Сладков.

