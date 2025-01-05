Стало известно о попытке наступления ВСУ в Курской области

Военкоры заявили о попытке наступления ВСУ в районе села Большое Солдатское

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались начать наступление в районе села Большое Солдатское в Курской области. Об этом сообщили военкоры.

«ВСУ предприняли попытку наступления по направлению села Большое Солдатское, (...) хутора Бердин», — сообщил Тelegram-канал «Военный осведомитель» и добавил, что украинские военные также атаковали российские позиции в селе Пушкарное.

Как написал военкор Роман Алехин в своем канале, ВСУ пошли не только в направлении Большого Солдатского от Суджи, но и высаживают десант и активизируют боевые действия по другим направлениям.

Противник попытается укрепить Суджинский плацдарм в Курской области, считает военкор Александр Сладков. «Наступление может начаться в сторону Курска. Или разрезающий удар на Обоянь, это между Белгородом и Москвой, чтоб перерезать авто и ж/д связь Белгорода со столицей», — написал он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил вторжение в Курскую область отсутствием выбора. Он указал, что нападение на российский регион было необходимо по ряду причин.