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21:08, 5 января 2025Россия

В результате пожара в Кировской области погибли три человека

МЧС: количество погибших при пожаре в Кировской области возросло до трех человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС России / Telegram

В Кировской области при разборе завалов пожарные МЧС России обнаружили тело третьего погибшего. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Ранее сообщалось, что двоих человек спасти не удалось. Количество погибших на данный момент возросло до трех человек.

Уточняется, что сотрудники ведомства эвакуировали 3 человек. Открытое горение было ликвидировано на площади 480 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 46 специалистов и 14 единиц техники.

Пожар в социальном доме в поселке Кильмез в Кировской области произошел 5 января. Сообщалось, что в результате возгорания шесть человек пропали без вести. По словам местных жителей, старое деревянное здание фактически использовалось как дом престарелых. В нем содержали в том числе лежачих пенсионеров.

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