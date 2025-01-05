В результате пожара в Кировской области погибли три человека

МЧС: количество погибших при пожаре в Кировской области возросло до трех человек

В Кировской области при разборе завалов пожарные МЧС России обнаружили тело третьего погибшего. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Ранее сообщалось, что двоих человек спасти не удалось. Количество погибших на данный момент возросло до трех человек.

Уточняется, что сотрудники ведомства эвакуировали 3 человек. Открытое горение было ликвидировано на площади 480 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 46 специалистов и 14 единиц техники.

Пожар в социальном доме в поселке Кильмез в Кировской области произошел 5 января. Сообщалось, что в результате возгорания шесть человек пропали без вести. По словам местных жителей, старое деревянное здание фактически использовалось как дом престарелых. В нем содержали в том числе лежачих пенсионеров.