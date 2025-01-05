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19:00, 5 января 2025Россия

Шесть человек пропали без вести при пожаре в социальном доме в российском регионе

6 человек пропали без вести при пожаре в социальном доме в кировском Кильмезе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Baza

В поселке Кильмез в Кировской области произошел пожар в социальном доме. В результате возгорания шесть человек пропали без вести, сообщает издание Baza в Telegram.

Уточняется, что огонь быстро охватил деревянный дом, в котором проживали 11 пенсионеров. Двоих человек спасти не удалось, судьба еще как минимум шестерых пока неизвестна — непонятно, были ли они в здании на момент пожара. Остальных успели эвакуировать.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на МЧС сообщил об эвакуации четверых человек.

Местные жители уточнили, что старое деревянное здание фактически использовалось как дом престарелых. В нем содержали в том числе лежачих пенсионеров. «Сторожа или какой-то охраны не было», — добавили они.

1 январе сообщалось о пожаре в здании общежития в промышленном районе Самары. Огнеборцам удалось спасти 40 человек, двое не выжили.

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