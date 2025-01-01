Жители общежития погибли при пожаре в Самаре

В Промышленном районе Самары загорелось общежитие, погибли два человека

В Промышленном районе Самары произошел пожар в здании общежития. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Самарской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, погибли два человека — одним из них оказался мужчина 76 лет. Огнеборцам удалось спасти 40 человек. Пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

В ликвидации возгорания были задействованы 120 специалистов и 30 единиц техники.

Ранее в Москве на проспекте Вернадского в общежитии Московского государственного университета (МГУ) произошел пожар. Возгорание произошло на 9-м этаже из 24-х — из окон повалил черный дым. Горели личные вещи на площади 1 квадратный метр.