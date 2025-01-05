В России высказались о шансах на завершение украинского конфликта в 2025 году

Депутат Чепа: в 2025 году украинский конфликт закончится

Украинский конфликт будет завершен в 2025 году, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он выразил уверенность в том, что сторонам удастся договориться о прекращении огня и прийти к постепенной нормализации отношений.

«Я считаю, что в 2025 году все закончится. Будем надеяться, что шаг за шагом мы закроем эту историю. Конечно, будут силы, желающие этому противодействовать, но, по крайней мере, горячая фаза противостояния завершится», — выразил уверенность политик.

На скорое прекращение боевых действий, по его словам, указывает комплекс факторов: это и обстановка в зоне конфликта, и приход нового президента США Дональда Трампа.

«Посмотрим, как изменится позиция НАТО. Но понятно, что в первую очередь все ждут, какую позицию продемонстрируют Штаты, — заметил Чепа. — Одно то, что произошла смена демократов на республиканцев для нас позитивно: будут разборки между партиями о финансовых потоках, решение внутренних проблем. Все понимают, что из конфликта как-то нужно выходить, и Трампу это будет сделать проще, чем экс-президенту Джо Байдену».

Первым шагом, который необходим для урегулирования, депутат считает соглашение о невступлении Украины в НАТО, только после этого может быть решен комплекс других вопросов.

«Главное — это внеблоковость Украины. Просто так, без этого, прекратить огонь невозможно с военной точки зрения. А дальше уже есть надежда на постепенное улучшение отношений с Западом. С какими-то странами уже в 2025 году, с какими-то — в 2026», — заключил Чепа.

Ранее действующий посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф заявил, что момент для мирных переговоров по Украине еще не настал. Дипломат заметил, что до окончания конфликта ФРГ будет поддерживать Киев.