В российском регионе произошла смертельная авария

В Самарской области при лобовом столкновении погибли двое, семеро пострадали

Два человека погибли, семь пострадали в результате лобового столкновения двух машин в Самарской области. О смертельной аварии сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ДТП произошло на 103-м километре трассы «Самара — Большая Гушица» в Большеглушицком районе. До приезда скорой помощи на месте аварии скончались водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир Hyundai, указали в региональном ГУ МВД России. Сотрудники полиции установили и опросили участников аварии и очевидцев. В настоящий момент они продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее массовая авария произошла в Казахстане на автодороге из Астаны в Щучинск. 95 машин столкнулись из-за гололеда и сильного бурана между селами Когам и Каратал. Причиной ДТП стало несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции.