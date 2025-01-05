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02:03, 5 января 2025Экономика

В США предупредили об угрозе десяткам миллионов американцев

CNN: 62 миллиона американцев находятся под угрозой мощного бурана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Десятки миллионов американцев в ряде штатов центральной и восточной части США находятся под угрозой из-за мощного бурана, предупреждает телеканал CNN.

«62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесет самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне», — сказано в материале.

Ожидается, что как минимум в 12 штатах шторм принесет снег, лед и мороз, а порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. При этом в регионах с более теплой погодой имеется риск возникновения грозовых бурь и ливней.

Ранее в Мексиканском заливе дрону удалось заснять волны, поднявшиеся из-за бушующего в США урагана «Милтон». Данные с него получило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. С помощью устройства специалисты могут получить важную информацию о силе шторма и высоте волн.

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