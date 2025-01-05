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06:12, 5 января 2025Мир

В Японии на аукционе продали тунца за 1,3 миллиона долларов

Киодо: в Японии на аукционе продали тунца за 1,3 миллиона долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

На первом новогоднем аукционе на рыбном рынке Тоёсу в Токио была продана туша тунца за 1,3 миллиона долларов, сообщает агентство «Киодо».

Это является вторым наивысшим показателем с момента начала учетов в 1999 году. Вес рыбы составил 276 килограммов. Рекордная цена была зафиксирована в 2019 году, когда тунец оценили в 333 миллиона йен, что на тот момент соответствовало 3,1 миллиона долларов.

В сентябре индийские рыбаки поймали в Бенгальском заливе девять редких рыб необычно крупного размера. Из рыб, которых местные жители называют «телия сила», готовят снадобья от старения. В традиционной медицине особенно ценится их рот, поэтому за него дают особенно много денег. «Телию силу» также покупают за пределами Индии, и тоже за ее целебные свойства.

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