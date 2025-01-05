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07:31, 5 января 2025Мир

Вероятность нормализации отношений России с Западом в 2025 году оценили

Политолог Марков допустил нормализацию отношений России с Западом в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

В 2025 году возможна некоторая нормализация отношений России и Запада, снятие ряда неизбирательных санкций, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Тем не менее, по его словам, отмены всех экономических ограничений ждать не стоит.

«На Западе есть две партии: партия войны и партия мира, — сказал политолог. — Первая больше ориентирована на глобалистские элиты, на корпорации. Вторая — на традиционные элиты и институты. Кто победит — сказать трудно: избиратель больше выступает за традиционные элиты, но его мнение часто игнорируется».

И у российского, и у западного общества, по словам Маркова, есть запрос на нормализацию. Но западное общество, по его словам, не всегда имеет право голоса в этом вопросе.

«Путь нормализации очевиден: это мир на Украине и восстановление дипломатических отношений. Экономические санкции, я думаю, сниматься не будут, а вот восстановление дипломатии в полной мере возможно. Сейчас формально она сохранилась, но фактически дипломатических отношений нет, они заморожены», — объяснил Марков.

Он также не исключил отмены неизбирательных ограничений: таких как блокировка банковских карт и запрет авиасобщения. Санкции против секторов российской экономики, вместе с тем, по мнению политолога, сохранятся, хотя возможно их ослабление в части, выгодной Западу.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что продолжающееся введение Европейским союзом (ЕС) антироссийских санкций безумно. По его словам, оно напоминает государственный переворот против промышленности Европы.

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