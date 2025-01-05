Forbes: Киев отправляет на передовую операторов БПЛА и артиллеристов

Украинские власти отправляют на передовую операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллеристов, сообщает Forbes со ссылкой на основателя украинской аналитической группы Frontelligence Insight.

Как отмечает издание, текущая ситуация вынуждает украинское командование искать новые подходы в комплектовании своих подразделений. При этом мобилизация специалистов из подразделений поддержки приводит к истощению ресурсов. Кроме того, существуют риски отправки на передовую неподготовленных солдат.

Ранее в Вооруженных силах Украины оказались озадачены «неограниченным количеством» россиян. По словам пехотинца 35-й бригады морской пехоты Украины Валентина, на месте одного русского «как будто выскакивают двое». «Создается ощущение, что их неограниченное количество», — рассказал военный.