Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:14, 5 января 2025Бывший СССР

Власти Украины отправили на передовую операторов БПЛА и артиллеристов

Forbes: Киев отправляет на передовую операторов БПЛА и артиллеристов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Украинские власти отправляют на передовую операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллеристов, сообщает Forbes со ссылкой на основателя украинской аналитической группы Frontelligence Insight.

Как отмечает издание, текущая ситуация вынуждает украинское командование искать новые подходы в комплектовании своих подразделений. При этом мобилизация специалистов из подразделений поддержки приводит к истощению ресурсов. Кроме того, существуют риски отправки на передовую неподготовленных солдат.

Ранее в Вооруженных силах Украины оказались озадачены «неограниченным количеством» россиян. По словам пехотинца 35-й бригады морской пехоты Украины Валентина, на месте одного русского «как будто выскакивают двое». «Создается ощущение, что их неограниченное количество», — рассказал военный.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат рассказал об индексации пенсий работающих россиян

      В ВСУ усомнились в возможности отбросить российские войска

      Раскрыты опасные последствия резкого отказа от алкоголя

      В российском регионе обломки БПЛА повредили дома и автомобили

      Украинские военные заявили о страхе ходить в форме

      На Украине указали на слабую оборону ВСУ

      Власти Украины отправили на передовую операторов БПЛА и артиллеристов

      В российском городе объявили угрозу атаки беспилотников

      В ВСУ оказались озадачены «неограниченным количеством» россиян

      Российский военкор обвинил депутата Госдумы в жонглировании русскими судьбами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше