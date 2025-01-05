WP: в ВСУ оказались озадачены «неограниченным количеством» россиян

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) оказались озадачены «неограниченным количеством» россиян, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на пехотинца 35-й бригады морской пехоты Украины Валентина.

По его словам, на месте одного русского «как будто выскакивают двое». «Создается ощущение, что их неограниченное количество», — рассказал военный.

Ранее экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел заявил, что существует угроза обвала фронта. Бывший военный также обвинил Киев в том, что после 2022 года он бездарно потерял лучший элитный боевой потенциал патриотически мотивированных украинцев.