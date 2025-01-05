Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:08, 5 января 2025Бывший СССР

ВСУ ударили по прифронтовым городам в Запорожской области

Тицкий: ВСУ ударили беспилотниками по прифронтовым городам в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по прифронтовым городам в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные атаковали гражданскую инфраструктуру с помощью беспилотников. Под удар попала Васильевская городская больница, еще один дрон был сбит над территорией районной электроподстанции.

Кроме того, атаке подверглась вышка сотовой связи в селе Днепровка. Как уточнил Тицкий, по ней ударили три беспилотника, один из них взорвался поблизости, а остальные были сбиты.

«В Токмаке была слышна работа противовоздушной обороны. В Энергодаре вблизи Запорожской атомной электростанции зафиксирована атака вражеского беспилотника», — добавил он.

Замгубернатора отметил, что в результате атак никто не пострадал.

Ранее стало известно об ударе беспилотника ВСУ по журналистам в ДНР на трассе ГорловкаДонецк. Отмечается, что атака была совершена по предварительному сговору.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли махинации с российскими энергоносителями

      Рогов рассказал об утрате ВСУ крупнейшего месторождения лития в ДНР

      В Раде признали продвижение ВС России на десятки километров

      В США напомнили Трампу о его обещании насчет мигрантов

      В Казани начали розыск Гринча

      Немецкому депутату пригрозили последствиями из-за слов о визите Шольца в Россию

      В результате пожара в Кировской области погибли три человека

      ВСУ ударили по прифронтовым городам в Запорожской области

      В Минздраве назвали способы защититься от метапневмовируса

      Удар «Вихрем» с борта вертолета по техники ВСУ при контратаке под Курском попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше