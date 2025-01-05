ВСУ ударили по прифронтовым городам в Запорожской области

Тицкий: ВСУ ударили беспилотниками по прифронтовым городам в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по прифронтовым городам в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные атаковали гражданскую инфраструктуру с помощью беспилотников. Под удар попала Васильевская городская больница, еще один дрон был сбит над территорией районной электроподстанции.

Кроме того, атаке подверглась вышка сотовой связи в селе Днепровка. Как уточнил Тицкий, по ней ударили три беспилотника, один из них взорвался поблизости, а остальные были сбиты.

«В Токмаке была слышна работа противовоздушной обороны. В Энергодаре вблизи Запорожской атомной электростанции зафиксирована атака вражеского беспилотника», — добавил он.

Замгубернатора отметил, что в результате атак никто не пострадал.

Ранее стало известно об ударе беспилотника ВСУ по журналистам в ДНР на трассе Горловка — Донецк. Отмечается, что атака была совершена по предварительному сговору.