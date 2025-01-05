Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 5 января 2025Мир

Вучич захотел дать России 700 миллионов евро по одной причине

Вучич: Сербия готова выкупить у России долю в NIS за 700 миллионов евро
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сербия готова выкупить у России долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) за 700 миллионов евро в случае, если она попадет под санкции США. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в заявлении, размещенном на сайте главы государства.

«Сербские власти готовы выкупить всю долю "Газпромнефти" и "Газпрома" (56,15 процентов) в "Нефтяной индустрии Сербии" примерно за 700 млн евро в случае санкций США, но попытаются избежать такого пути», — рассказал политик.

Вучич подчеркнул, что Сербия не будет вводить санкций против России, но имеет средства для приобретения доли «Газпрома». Он также добавил, что планирует обсудить этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным в текущем месяце.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что контакты Путина с партнерами Москвы согласовываются максимально оперативно. Так представитель Кремля отреагировал на запрос Вучича провести переговоры с российским лидером в конце января.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отбила масштабную контратаку ВСУ в Курской области. Украинские войска потеряли танки и другую бронетехнику

      Потери ВСУ в Курскoй области оценили

      Украинский беспилотник попытался атаковать АЭС в российском регионе

      Над Курской областью сбили еще две ракеты ВСУ

      Вучич захотел дать России 700 миллионов евро по одной причине

      На Западе заявили о скором прекращении помощи Украине

      Роднина назвала президента МОК слабым руководителем

      Троих задержанных за подготовку теракта подростков арестовали в Екатеринбурге

      С осужденного за взятку российского бизнесмена решили взыскать миллиарды рублей

      Российские военные подняли флаг в поселке Петропавловка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше