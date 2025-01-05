Вучич захотел дать России 700 миллионов евро по одной причине

Вучич: Сербия готова выкупить у России долю в NIS за 700 миллионов евро

Сербия готова выкупить у России долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) за 700 миллионов евро в случае, если она попадет под санкции США. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в заявлении, размещенном на сайте главы государства.

«Сербские власти готовы выкупить всю долю "Газпромнефти" и "Газпрома" (56,15 процентов) в "Нефтяной индустрии Сербии" примерно за 700 млн евро в случае санкций США, но попытаются избежать такого пути», — рассказал политик.

Вучич подчеркнул, что Сербия не будет вводить санкций против России, но имеет средства для приобретения доли «Газпрома». Он также добавил, что планирует обсудить этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным в текущем месяце.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что контакты Путина с партнерами Москвы согласовываются максимально оперативно. Так представитель Кремля отреагировал на запрос Вучича провести переговоры с российским лидером в конце января.