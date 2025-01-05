Жителей Курской области предостерегли от возвращения в «серую зону»

Хинштейн: возвращаться в «серую зону» в Курской области пока небезопасно

Возвращаться в «серую зону» в Курской области пока небезопасно. От такого шага граждан предостерег временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Политик заявил, что власти Курской области делают все для помощи армии и приближения победы. До тех пор пока не будет официального разрешения, возвращаться в населенные пункты, близкие к зоне боевых действий, не стоит.

«Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия Вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте. Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны России. Призываю жителей доверять только официальным источникам», — пояснил Хинштейн.

Ранее политик рассказал, что в результате атаки украинского дрона 3 января не стало пожилого жителя деревни Обеста в Курской области. Беспилотник Вооруженных сил Украины настиг мирного жителя, когда он шел по дороге рядом со своим домом. После трагедии врио губернатора Курской области напомнил, что по этой причине все жители «серой зоны» ранее были временно отселены, но физически остановить людей от возвращения по домам власти не в состоянии.

