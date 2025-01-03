Мирный житель погиб из-за атаки украинского дрона в Курской области

В Курской области из-за атаки украинского дрона погиб мирный житель

Пожилого жителя деревни Обеста в Курской области не стало в результате атаки украинского дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) настиг мирного жителя, когда он шел по дороге рядом со своим домом. Как стало известно Хинштейну, мужчина был разнорабочим на агрофирме «Рыльская».

В связи с трагедией врио губернатора Курской области напомнил жителям приграничья, что нахождение в «серой зоне» пока еще влечет прямую угрозу их жизни и здоровью. «Именно по этой причине все жители "серой зоны", включая и погибшего мужчину с семьей, ранее были временно отселены, — объяснил Хинштейн. — Однако, физически остановить людей от самовольного возвращения домой — власти не в состоянии».

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими войсками села Ивановское в Курской области пострадала сотрудница Дома культуры. По предварительной информации, у женщины сотрясение головного мозга.