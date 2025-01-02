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22:54, 2 января 2025Россия

В Курской области при атаке ВСУ пострадала сотрудница ДК

Хинштейн: сотрудница ДК пострадала при ракетном ударе ВСУ по селу Ивановское
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В результате обстрела украинскими войсками села Ивановское в Курской области пострадала сотрудница Дома культуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора губернатора региона Александр Хинштейн.

По предварительной информации, у женщины сотрясение головного мозга. Для лечения ее направят в областную клиническую больницу, отметил врио главы региона.

Ранее Хинштейн рассказал, что повреждения получили многоквартирный дом, частные дома, аптеки и школа, а также продуктовый магазин и пункт выдачи Wildberries. Он уточнил, что в домах в общей сложности выбиты 29 окон, в настоящий момент тепловой контур везде закрыт пленкой. Кроме того, днем Хинштейн сообщал, что в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали гражданские объекты, среди которых дом культуры, возможность его восстановления оценят специалисты.

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