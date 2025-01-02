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21:21, 2 января 2025Россия

Власти раскрыли последствия ракетного удара ВСУ по курскому селу

Хинштейн: после удара ВСУ по курскому селу были повреждены дома, аптеки и школа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jason Lee / Reuters

В результате обстрела украинскими войсками курского села Ивановское были повреждены частные дома, аптеки и школа. Последствия атаки раскрыл исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что повреждения также получили многоквартирный дом, продуктовый магазин и пункт выдачи Wildberries. По словам Хинштейна, в домах в общей сложности выбиты 29 окон, в настоящий момент тепловой контур везде закрыт пленкой.

Он добавил, что при обстреле пострадала сотрудница Дома культуры, предварительно, она получила сотрясение мозга.

Ранее Хинштейн сообщил, что после удара по селу оказались повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Он рассказал, что произошел незначительный обрыв газовой трубы, специалисты начали ее восстанавливать, должны закончить в ближайшее время.

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