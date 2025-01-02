В российском городе после атаки ВСУ пострадали объекты гражданской инфраструктуры

Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ивановское Рыльского района, в результате пострадали объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что местные жители после обстрела в больницу не обращались. Пострадали гражданские объекты, среди которых дом культуры, возможность его восстановления оценят специалисты. Также осколками посечены стены и выбиты окна в школе-интернате, торговом центре и отделении почты.

Произошел незначительный обрыв газовой трубы, специалисты начали ее восстанавливать, должны закончить в ближайшее время. Ремонтные бригады направлены на место для оказания помощи и оценки ущерба.

Ранее сообщалось, что в российском городе временно отключили газоснабжение после атаки ВСУ.