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23:24, 30 декабря 2024Россия

В российском городе временно отключили газоснабжение после атаки ВСУ

Хинштейн: в поврежденном доме в Льгове временно отключили газоснабжение
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Global Look Press

В поврежденном жилом восьмиквартирном доме города Льгова в Курской области временно отключили газоснабжение. Об этом сообщает исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что аварийные бригады смогут приступить к ремонту после обследования территории саперами. Кроме того, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали две линии электропередачи. В связи с этим энергетики были вынуждены обесточить две улицы. К настоящему времени в большинстве домовладений свет восстановлен.

Ранее Александр Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ по Льгову. По его словам, информации о пострадавших, а также значительных разрушениях не поступало. Вечером 30 декабря сообщалось, что над Курской областью были сбиты четыре ракеты ВСУ.

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