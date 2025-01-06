Аферисты в России стали массово присваивать детские выплаты

МВД: аферисты в 59 субъектах России украли предназначавшиеся детям выплаты

Аферисты стали массово присваивать выплаты, предназначающиеся детям, пишут «Известия». Правоохранительные органы знают о данной проблеме и регулярно находят группировки, поставившие незаконное получение свидетельств о рождении на поток, отмечает газета.

Так, в МВД России сообщили, что по результатам оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было зафиксировано 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медучреждений, по каждому из которых 631 женщина получила соцпособия или маткапитал в 59 российских регионах.

«По данным фактам возбуждено 229 уголовных дел в 52 регионах, к уголовной ответственности привлечено 217 лиц», — добавили в ведомстве.

Ранее в Челябинской области сотрудники полиции задержали группу россиян за мошенничество на 88 миллионов рублей. По данным МВД, организаторы группы работали в сфере оказания помощи гражданам в оформлении ипотечного кредитования и были знакомы.