Академики назвали условия для военного разгрома Украины

ИМЭМО РАН: в 2025 году возможен сценарий военного разгрома Украины

Сценарий военного разгрома Украины возможен в 2025 году. Об этом говорится в докладе Исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук (РАН), передает РИА Новости.

Академики отмечают, что такое развитие событий возможно при определенном стечении обстоятельств. Не исключается, что в случае стремительной эскалации конфликта вокруг Украины следует ожидать «последующего выхода на некое плато нормализации с поисками взаимоприемлемых решений по безопасности в Европе или даже Евразии уже без участия или при формальном участии Украины».

Однако такой сценарий в ИМЭМО считают маловероятным. «Этот процесс вряд ли будет стремительным и потому, вероятно, выйдет за пределы прогнозного периода (2025 год)», — указано в докладе.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек Украине неизбежное поражение. Он подчеркнул, что США не смогут помочь ей одержать победу над Россией.