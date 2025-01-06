Акции российских фармкомпаний взлетели на фоне вспышки метапневмовируса в Китае

Акции российских фармкомпаний выросли на фоне вспышки метапневмовируса в Китае

Акции российских фармацевтических и биотех-компаний взлетели на фоне вспыхнувшего в Китае метапневмовируса человека (hMPV) — одного из возбудителей респираторных инфекций. Об этом сообщает РБК.

При этом, согласно данным Мосбиржи за понедельник, 6 января, широкий рынок в целом падает в пределах 0,3-0,5 процента.

Аналитики «Альфа-Инвестиций» предположили, что повышенный интерес к данному сектору может быть связан с новостями о распространении нового вируса, появляющегося в разных частях мира.

Ранее сообщалось, что вспышки метапневмовируса были зафиксированы на Украине и в Казахстане. В России заявили, что мониторят эпидемиологическую ситуацию, связанную с ростом числа заболевших в других странах. Роспотребнадзор заверил, что с помощью российского ОРВИ-скрина можно диагностировать инфекцию.