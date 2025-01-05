Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 5 января 2025Россия

На границе с Россией произошла вспышка нового метапневмовируса. Чем он опасен и как передается?

Роспотребнадзор: метапневмовирус можно диагностировать с помощью ОРВИ-скрина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости

В граничащем с Россией Казахстане произошла вспышка метапневмовируса человека (hMPV) — одного из возбудителей респираторных инфекций. С 1 октября 2024 года там уже выявлено более 30 случаев заражения.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила, что мониторит эпидемиологическую ситуацию, связанную с ростом числа заболевших. Она также заверила, что с помощью российского ОРВИ-скрина можно диагностировать метапневмовирус.

Вспышка нового метапневмовируса была зафиксирована в Китае

Новый вирус пришел из Китая, больницы северных провинций которого переполнены пациентами. В основном это дети и подростки.

Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости

Инфекция уже создала значительную нагрузку на местную систему здравоохранения. В лечебные учреждения поступают люди с жалобами на озноб, кашель, боль в горле, а также слабость и головокружение. При этом в КНР также регистрируются другие респираторные инфекции, такие как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией медицинские специалисты настоятельно рекомендуют властям и населению следовать мерам предосторожности, включая ношение масок и регулярную дезинфекцию рук, чтобы уменьшить вероятность заражения.

Чем опасен новый метапневмовирус?

По данным Роспотребнадзора, метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит и пневмонию. Он передается воздушно-капельным путем и может быть особенно опасен для младенцев, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой.

Инфекция может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний

Роспотребнадзор

В федеральной службе уточнили, что с 2010 года в России доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, предназначенный для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус. ОРВИ-скрин позволяет выявлять не только его, но и четыре вида вирусов парагриппа, риновирусы, коронавирусы, аденовирус и множество других патогенов.

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Уточняется также, что специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует. Однако можно обезопасить себя с помощью регулярного и тщательного мытья рук с мылом, избеганием тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, а также регулярной уборкой и дезинфекцией поверхностей в домах и на рабочем месте. При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На границе с Россией произошла вспышка нового метапневмовируса. Чем он опасен и как передается?

      Вторжение ВСУ в Курскую область признали провальным

      Новые власти Сирии замазали на фото Бербок

      Жителей Курской области предостерегли от возвращения в «серую зону»

      Хинштейн раскритиковал чиновников за слова о ситуации на фронте

      Партия Шольца потребовала удалить твит о его визите в Москву

      Солдаты ВСУ высказались о Российской армии

      Во Владимирской области будет возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с гимнастками

      ВСУ атаковали дроном тренажерный центр ЗАЭС

      Тарасова прокомментировала решение допустить российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше