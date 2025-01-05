На границе с Россией произошла вспышка нового метапневмовируса. Чем он опасен и как передается?

Роспотребнадзор: метапневмовирус можно диагностировать с помощью ОРВИ-скрина

В граничащем с Россией Казахстане произошла вспышка метапневмовируса человека (hMPV) — одного из возбудителей респираторных инфекций. С 1 октября 2024 года там уже выявлено более 30 случаев заражения.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила, что мониторит эпидемиологическую ситуацию, связанную с ростом числа заболевших. Она также заверила, что с помощью российского ОРВИ-скрина можно диагностировать метапневмовирус.

Вспышка нового метапневмовируса была зафиксирована в Китае

Новый вирус пришел из Китая, больницы северных провинций которого переполнены пациентами. В основном это дети и подростки.

Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости

Инфекция уже создала значительную нагрузку на местную систему здравоохранения. В лечебные учреждения поступают люди с жалобами на озноб, кашель, боль в горле, а также слабость и головокружение. При этом в КНР также регистрируются другие респираторные инфекции, такие как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией медицинские специалисты настоятельно рекомендуют властям и населению следовать мерам предосторожности, включая ношение масок и регулярную дезинфекцию рук, чтобы уменьшить вероятность заражения.

Чем опасен новый метапневмовирус?

По данным Роспотребнадзора, метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит и пневмонию. Он передается воздушно-капельным путем и может быть особенно опасен для младенцев, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой.

Инфекция может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний Роспотребнадзор

В федеральной службе уточнили, что с 2010 года в России доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, предназначенный для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус. ОРВИ-скрин позволяет выявлять не только его, но и четыре вида вирусов парагриппа, риновирусы, коронавирусы, аденовирус и множество других патогенов.

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Уточняется также, что специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует. Однако можно обезопасить себя с помощью регулярного и тщательного мытья рук с мылом, избеганием тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, а также регулярной уборкой и дезинфекцией поверхностей в домах и на рабочем месте. При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу.