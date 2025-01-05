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14:13, 5 января 2025Бывший СССР

В Казахстане сообщили о вспышке метапневмовируса

Минздрав: в Казахстане выявлено более 30 случаев заражения метапневмовирусом
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

В Казахстане выявлено более 30 случаев заражения метапневмовирусом с 1 октября прошлого года. Об этом сообщает Минздрав республики в своем канале в Telegram.

«C начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8360 образцов. Из них выявлено 1866 (22 процента) положительных проб, в том числе (...) коронавирус — 206 (11,1 процента), парагрипп — 178 (9,5 процента), бокавирус — 113 (6,1 процента) и в последнюю очередь метапневмовирус — 30 (1,6 процента)», — отмечается в заявлении ведомства.

Дополнительно уточняется, что с начала эпидемиологического сезона в октябре прошлого года, было также выявлено более двух миллионов случаев заболевания ОРВИ.

Ранее стало известно, что в Китае произошла вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV), которая привела к переполнению больниц. Уточняется, что инфекция уже создала значительную нагрузку на местную систему здравоохранения. Вирус вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом, поражая легкие.

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