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08:16, 5 января 2025Мир

В Китае произошла вспышка нового метапневмовируса

Daily Star: в Китае произошла вспышка нового метапневмовируса
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

В Китае произошла вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV), которая привела к переполнению больниц. Об этом сообщает издание Daily Star.

По информации издания, инфекция уже создала значительную нагрузку на местную систему здравоохранения. Вирус вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом, поражая легкие.

«В настоящее время Китай находится в состоянии повышенной готовности, поскольку по всей стране появляются сообщения о новом вирусе, отражающем COVID-19 с симптомами, похожими на грипп», — отмечает издание.

Согласно информации от Daily Star, в больницы поступают пациенты с симптомами, такими как озноб, кашель, боль в горле, а также слабость и головокружение. При этом в Китае также регистрируются другие респираторные инфекции, такие как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус.

В связи с этой ситуацией медицинские специалисты настоятельно рекомендуют властям и населению следовать мерам предосторожности, включая ношение масок и регулярную дезинфекцию рук, чтобы уменьшить вероятность заражения.

Ранее проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и обратиться к врачу. По словам доктора, если у человека постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови, ему требуется медицинская помощь.

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