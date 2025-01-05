В Роспотребнадзоре рассказали о способе диагностики метапневмовируса

Роспотребнадзор: метапневмовирус может диагностировать российский ОРВИ-скрин

Метапневмовирус можно диагностировать с помощью российского ОРВИ-скрина. Об имеющемся способе со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РБК.

По информации ведомства, этот набор реагентов доступен с 2010 года. Разработанное в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора средство предназначено для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций.

«Метапневмовирус является одним из возбудителей респираторных инфекций, чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию. Он проявляется насморком, кашлем, повышенной температурой и другими симптомами респираторных заболеваний. Специфического лечения для него не существует, обычно оно направлено на снятие симптомов», — рассказали в ведомстве.

Больницы в северных провинциях Китая переполнены пациентами, у которых выявили быстро передающийся от человека к человеку метапневмовирус. Большая часть пациентов — дети и подростки. При заболевании развиваются симптомы, схожие с теми, что появляются при COVID-19: боль в горле, кашель, слабость, головокружение, озноб. В основном болезнь протекает легко, но у людей со слабым иммунитетом могут развиться бронхит и пневмония.

Ранее стало известно, что в Великобритании выявили несколько пациентов, заболевших метапневмовирусом, вызывающим бронхит и пневмонию. Власти Китая не сообщают о новых штаммах болезни. На Тайване тем временем активно призывают соблюдать масочный режим.