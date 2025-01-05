Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:37, 5 января 2025Мир

В Великобритании выявили заболевших пришедшим из Китая метапневмовирусом

Mash: несколько заболевших вызывающим пневмонию вирусом выявили в Великобритании
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jean-Francois Badias / AP

В Великобритании выявили несколько пациентов, заболевших метапневмовирусом, вызывающим бронхит и пневмонию. По данным Mash, в основном им болеют дети и подростки до 14 лет.

Больницы в северных провинциях Китая переполнены пациентами, у которых выявили быстро передающийся от человека к человеку метапневмовирус. Большая часть пациентов — дети и подростки. При заболевании развиваются симптомы, схожие с теми, что появляются при COVID-19: боль в горле, кашель, слабость, головокружение, озноб. В основном болезнь протекает легко, но у людей со слабым иммунитетом могут развиться бронхит и пневмония.

Правительство Китая не сообщает о новых штаммах, однако на Тайване жителей активно призывают соблюдать масочный режим. В то же время вирус распространился за пределы Китая: несколько случаев заражения уже выявили в Великобритании.

Материалы по теме:
Сезон простуд и гриппа. В России растет заболеваемость сезонными инфекциями во всех возрастных группах
Сезон простуд и гриппа.В России растет заболеваемость сезонными инфекциями во всех возрастных группах
5 декабря 2022
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022

Ранее сообщалось, что в Китае, помимо метапневмовируса, регистрируются другие респираторные инфекции, такие как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендовали властям и населению следовать мерам предосторожности, включая ношение масок и регулярную дезинфекцию рук, чтобы уменьшить вероятность заражения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытке наступления ВСУ в Курской области

      Замглавы Минобороны прибыл в Курскую область

      На Западе сообщили о низком моральном духе ВСУ

      Военкор раскрыл подробности наступления ВСУ в Курской области

      Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять по следователям

      Овечкин назвал лучшего российского спортсмена 2024 года

      В Великобритании выявили заболевших пришедшим из Китая метапневмовирусом

      Военкор заявил о начале наступления ВСУ в районе Суджи

      Беспилотники со взрывчаткой попытались атаковать нефтепровод в российском регионе

      ВС России сбили украинский истребитель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше