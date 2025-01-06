Байден грубо высказался в адрес журналистов в Белом доме

Байден сделал грубое высказывание в адрес журналистов в Белом доме

Президент США Джо Байден допустил резкое высказывание в адрес журналистов. Его слова приводит ТАСС.

Во время общения с журналистами, глава Белого дома обвинил избранного президента Дональда Трампа в том, что тот повлиял на республиканцев в Конгрессе с целью не дать хода согласованному действующей администрацией законопроекту об ужесточении мер контроля на южной границе США. Он также начал говорить о том, чего не следует допускать для решения проблемы миграционного кризиса, однако прервался на полуслове. «Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю свою проклятую жизнь», — заявил Байден, отметив, что знает ход мыслей мировых лидеров. «Это не шутка», — подчеркнул он.

В прошлом году Джо Байде перед встречей с израильским президентом Ицхаком Герцогом в Белом доме нахамил журналистке, которая задала вопрос о возможности достижения сделки об освобождении заложников в секторе Газа до конца его срока на посту главы государства. «А вы считаете, что сможете уберечь себя от удара камерой сзади?» — спросилон в ответ.