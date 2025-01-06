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16:23, 6 января 2025Россия

Белоусов поздравил освобождавших Курахово солдат и офицеров

Министр обороны Белоусов поздравил освобождавших Курахово солдат и офицеров
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
Курахово

Курахово. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил солдат и офицеров соединений, проявивших мужество и героизм при освобождении Курахова в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает ТАСС.

Глава военного ведомства поблагодарил личный состав 5-й и 110-й отдельных мотострелковых бригад за верность воинскому долгу, Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Министр отметил профессиональные и решительные действия военнослужащих, которые привели к освобождению города. Отмечается, что за проявленное мужество и героизм более 5,5 тысячи солдат и офицеров удостоены государственных и ведомственных наград.

О том, что Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Курахово сообщалось ранее 6 января. Освобождение населенного пункта позволит прекратить обстрелы мирного населения Донецка, а также значительно затруднит тыловое и техническое обеспечение украинских войск на донецком направлении.

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