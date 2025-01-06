Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:06, 6 января 2025Мир

Бербок поставила властям Сирии условие для финансовой помощи

Бербок назвала соблюдение прав женщин условием помощи Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Германия будет оказывать финансовую помощь Сирии только в случае соблюдения новыми властями страны прав женщин и меньшинств. Об этом заявила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок в эфире Tagesthemen.

Она отметила, что Берлин не собирается поддерживать «исламистские структуры». Министр также подчеркнула, что миллионы образованных граждан, покинувших Сирию, никогда не вернутся в страну, если женщины не будут в безопасности. «Так что требовать соблюдения прав женщин в эти времена — это жесткая реальная политика», — сказала Бербок.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я искренне презираю народ России». Зеленский дал трехчасовое матерное интервью американскому блогеру

      Бербок поставила властям Сирии условие для финансовой помощи

      Россиян предупредили об увеличении пенсий в 2025 году

      Рогов сообщил о подготовке Киевом «кровавой провокации» против России

      В США Зеленского сравнили с Байденом из-за интервью

      В Брянской области сбили украинский беспилотник

      Пулеметный завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны

      В российском регионе шестой раз за ночь объявили ракетную опасность

      Папа Римский раскритиковал монахинь с «уксусными лицами»

      В России высказались об ожиданиях от президентства Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше