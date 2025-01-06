Бербок поставила властям Сирии условие для финансовой помощи

Бербок назвала соблюдение прав женщин условием помощи Сирии

Германия будет оказывать финансовую помощь Сирии только в случае соблюдения новыми властями страны прав женщин и меньшинств. Об этом заявила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок в эфире Tagesthemen.

Она отметила, что Берлин не собирается поддерживать «исламистские структуры». Министр также подчеркнула, что миллионы образованных граждан, покинувших Сирию, никогда не вернутся в страну, если женщины не будут в безопасности. «Так что требовать соблюдения прав женщин в эти времена — это жесткая реальная политика», — сказала Бербок.