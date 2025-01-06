Пленный боец ВСУ Александр Золотухин предсказал исчезновение Украины

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавший в плен к 810-ой отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, предсказал исчезновение Украины. Его «новогоднее» видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

Александр Золотухин сражался в составе 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он поблагодарил россиян за сохранение жизни и пожелал скорейшего завершения конфликта.

Мужчина рассказал, что, как и многие украинцы, был направлен в зону боевых действий сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) «в один конец».

Ранее плененный боец ВСУ и ветеран украинской антитеррористической операции (АТО) Александр Жигалкин заявил, что отказывается от обмена и хочет остаться в России.